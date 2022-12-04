الجنيه الذهب يصل لسعر غير مسبوق في تاريخ مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر قفزة كبيرة حتى منتصف التعاملات، وزاد الغرام 40 جنيها منذ بداية اليوم وحتى منتصف التعاملات.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن سعر غرام الذهب ارتفع إلى 13200 جنيه بزيادة 320 جنيها مقارنة بمستواه في تعاملات مساء أمس.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.