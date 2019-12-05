أعلنت شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية أنها أبلغت الجانب الإيراني بتعليق أعمالها على إنتاج النظائر المشعة المستقرة لأغراض طبية بمنشأة "فوردو" الإيرانية، لأسباب تقنية.وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم الخميس، إن قرار تعليق العمل في "فوردو" اتخذ بعدما بدأت إيران في الـ6 من نوفمبر بضخ سادس فلوريد اليورانيوم في الموقع نفسه الذي تنتج فيه نظائر التيلوريوم والزينون المشعة المستقرة للأغراض الطبية، وذلك تنفيذا للمرحلة الرابعة من قرار طهران تقليص التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

قد يهمك أيضا:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصف قرارات إيران الأخيرة بشأن النووي بالخطيرة

إيران تبدأ ضخ الغاز في أجهزة طرد مركزي بمنشأة «فردو» الأربعاء