العملة الروسية تواصل الارتفاع الدولار دون مستوى 68 روبلاً للمرة الأولى منذ مارس 2020

تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، اليوم الأربعاء، وتم تداول الدولار دون مستوى 68 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020 كذلك جرى تداول العملة الأوروبية "اليورو" دون مستوى 71 روبلا للمرة الأولى منذ فبراير 2020.