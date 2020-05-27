البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.03في المئة، لنصل عند مستوى 1605.62 نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 2.4 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1,072 صفقة.

