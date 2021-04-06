أسعار النفط تقفز بأكثر من دولارين

شهدت أسعار النفط ارتفاعا بأكثر من دولارين، اليوم الثلاثاء، في وقت يراهن المستثمرون على تعاف اقتصادي عالمي سريع.وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من دولارين إلى 60.66 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولارين إلى 64.18 دولار للبرميل.

وبلغت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت أعلى مستوياتها على الإطلاق أمس الاثنين بعد بيانات أشارت إلى تعاف قوي لسوق العمل الأمريكية ونشاط قطاع الخدمات، مما ساهم في تحسن معنويات المستثمرين حتى مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا عالميا.