البورصة المصرية تغلق على تباين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأفراد العرب، وذلك على خلفية التعافي القوي الذي سجلته أسواق المال العالمية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3ر598 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 3ر4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 6ر3 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 97ر1 % ليبلغ مستوى 96ر11199 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ايجي اكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 24ر0 % ليبلغ مستوى 83ر1080 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 04ر0 % ليبلغ مستوى 76ر1166 نقطة.