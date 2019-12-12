أعلنت مصادر اعلامية أن سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار ترتفع 2.5 سنتات بعد أن بحث الحريري الحصول على مساعدة فنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين

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