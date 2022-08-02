تواصل عملة "البيتكوين"، اليوم الثلاثاء، الانخفاض للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل ضغوطات تتعرض لها العملة الأكثر شهرة في العالم. وبحلول الساعة 11:10 بتوقيت موسكو تراجعت عملة "البيتكوين" بنسبة 2.08% إلى 22686.04 دولار، وفقا لبيانات موقع "كوين ديسك". ويأتي تراجع عملة "البيتكوين" في ظل دعاوى قضائية ودعوات التنظيم المتعلقة بالعملات المشفرة، الأمر الذي يضغط على أسواق العملات الرقمية.