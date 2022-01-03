اختارت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، المدير التنفيذي المخضرم لقطاع النفط الكويتي، ليصبح أمين عام المنظمة بدءاً من صيف هذا العام.قال مندوبون في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط، اليوم الاثنين، إن الغيص - وهو تكنوقراط متعدد اللغات تشمل مسيرته المهنية في صناعة النفط على مدى 3 عقود العمل في بكين ولندن - سيصبح أميناً عاماً لـ"أوبك" في أغسطس، خلفاً للنيجيري محمد باركيندو.

يأتي تعيين الغيص في الوقت الذي تسير فيه "أوبك" وشركاؤها في مسارٍ حذر، سعياً منهم لتلبية التعافي في استهلاك النفط دون إعادة الأسواق مرة أخرى إلى زيادة العرض. ومن المتوقع أن يوافق تحالف "أوبك+" على استئناف متواضع آخر للإمدادات عندما يجتمع غداً الثلاثاء.