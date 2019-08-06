بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6ر15 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 6ر15 نقطة ليبلغ مستوى 5ر6086 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 26ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر100 مليون سهم تمت من خلال 5874 صفقة نقدية بقيمة 7ر21 مليون دينار كويتي (نحو 78ر73 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4865 نقطة بنسبة 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر63 مليون سهم تمت عبر 2760 صفقة نقدية بقيمة 2ر5 مليون دينار (نحو 68ر17 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6706 نقطة بنسبة 3ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر37 مليون سهم تمت عبر 3114 صفقة بقيمة 5ر16 مليون دينار (نحو 1ر56 مليون دولار).