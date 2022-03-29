العملة الروسية تواصل الارتفاع والدولار الأميركي يهبط دون 83 روبل
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العملة الروسية تواصل الارتفاع والدولار الأميركي يهبط دون 83 روبل

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العرب اليوم - العملة الروسية تواصل الارتفاع والدولار الأميركي يهبط دون 83 روبل

الروبل الروسي
موسكو - العرب اليوم

واصلت العملة الروسية الروبل الارتفاع اليوم، وعوضت بذلك بعض الخسائر التي منيت بها في وقت سابق، وجرى تداول الدولار دون مستوى 83 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 25 فبراير الماضي وبحلول الساعة 16:05 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 6.05 روبل إلى 83.70 روبل، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية عند مستوى 82.95 روبل.

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العملة الروسية تواصل الارتفاع والدولار الأميركي يهبط دون 83 روبل العملة الروسية تواصل الارتفاع والدولار الأميركي يهبط دون 83 روبل



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