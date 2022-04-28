اليورو مقابل الدولار عند أدنى مستوى في 5 سنوات

انخفضت العملة الأوروبية أمام نظيرتها الأمريكية، اليوم الخميس، دون مستوى 1.05 دولار، وذلك للمرة الأولى في نحو 5 سنوات وبحلول الساعة 08:47 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو دون مستوى 1.05 دولار، بعد أن كانت قد أنهت تعاملات الجلسة السابقة عند 1.0555 دولار وبذلك تكون العملة الأوروبية قد انخفضت دون مستوى 1.05 دولار للمرة الأولى منذ شهر أبريل 2017.