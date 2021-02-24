إغلاق معظم أسواق الخليج في المنطقة الحمراء

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على تراجع اليوم وخسر مؤشر دبي أكثر من 1.5%، وهي أعلى نسبة خسارة يومية منذ 31 يناير الماضي، لكن البورصة المصرية ارتفعت مخالفة الاتجاه العام.وفي دبي، تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5 بالمئة، وخسر سهم إعمار العقارية القيادي 1.7 بالمئة، وكان لهما أكبر أثر على السوق.وتأرجح المؤشر السعودي بين المكسب والخسارة، لكنه ختم الجلسة منخفضا 0.4 بالمئة. وهبط سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي على تراجع 0.7 بالمئة بعد تحقيق أرباح على مدى أربع جلسات. ونالت أسهم القطاع المالي وقطاع التطوير العقاري من المعنويات.وهبط المؤشر القطري 0.7 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة السادسة على التوالي. ونزل سهم صناعات قطر 2.3 بالمئة.وفي خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري قليلا ليختم الجلسة على ارتفاع 0.2 بالمئة.