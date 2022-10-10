بورصة موسكو تتراجع زهاء 12 % عند بدء التداولات

تراجعت بورصة موسكو بنحو 12 في المائة عند بدء التداولات، اليوم الاثنين، بعد يومين على الانفجار الذي دمر جزءاً من جسر القرم بين روسيا وشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو، في وقت استهدفت حملة قصف العاصمة الأوكرانية كييف وعدداً من المدن الأخرى. وبلغ تراجع مؤشر بورصة موسكو (موكس) بالروبل 11.9 في المائة إلى 1780.39 نقطة، متدنياً لفترة قصيرة عن عتبة 1800 نقطة لأول مرة منذ 24 فبراير (شباط) الماضي، فيما تراجع مؤشر «آر تي إس» بالدولار بنسبة 13 في المائة مسجلاً 909.26 نقطة.