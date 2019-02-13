الدولار يتراجع مجددًا في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة دولار

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مجددًا، في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار بداية التعاملات.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، 3 قروش ليتراوح بين 17.52 جنيه للشراء، و17.62 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار مستقرًا اليوم في بداية التعاملات، مقارنة بأسعاره بالأمس.

وشهد سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة تراجعا كبيرًا بقيمة وصلت 30 قرشًا

ووكان مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، قال لمصراوي في تصريحات سابقة، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير الماضي دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.

وقال المصدر "نرى طلبًا للأجانب على أدوات الدين الحكومية، لذلك يبيعون الدولار ويشترون بالعملة المحلية، وهو ما يؤثر في سوق الصرف ويجعل هناك وفرة في الدولار"