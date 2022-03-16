وفاة المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت رجب حامد
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وفاة المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة "سبائك الكويت" رجب حامد

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العرب اليوم - وفاة المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة "سبائك الكويت" رجب حامد

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الكويت - العرب اليوم

توفي الرئيس التنفيذي لشركة "سبائك الكويت" والمحلل الاقتصادي، الدكتور رجب حامد الأربعاء. ورجب حامد هو الرئيس التنفيذي لشركة "سبائك الكويت" ومدير المركز العربي التركي للذهب والمجوهرات، والمستشار الفني للاتحاد العربي للذهب وكان حامد يشغل أيضا، خلال السنوات الأخيرة، منصب المستشار الإعلامي للاتحاد الكويتي للذهب والمجوهرات، إلى جانب حضوره الدائم لتحليل المستجدات الاقتصادية.

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وفاة المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت رجب حامد وفاة المحلل الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت رجب حامد



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