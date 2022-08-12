تراجع الاقتصاد البريطاني الي 0.6٪ في يونيو و0.1٪ في الربع/2

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في انجلترا بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني انكمش 0.6 بالمئة على أساس شهري خلال يونيو و0.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية إن الخدمات تراجعت 0.5 بالمئة خلال الشهر، وكانت المحرك الرئيسي لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وكان تراجع الناتج الاقتصادي لشهر يونيو حزيران متوقعا بسبب عطلة مصرفية بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.