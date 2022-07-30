تعطل بورصتا البحرين والكويت الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية
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تعطل بورصتا البحرين والكويت الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية

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العرب اليوم - تعطل بورصتا البحرين والكويت الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية

البورصة
المنامة-العرب اليوم

أعلنت بورصتا البحرين والكويت، تعطل التداول غدًا الأحد الموافق 31 يوليو الجاري، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1444هـ، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022.

 

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تعطل بورصتا البحرين والكويت الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية تعطل بورصتا البحرين والكويت الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية



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