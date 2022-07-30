تعطل بورصتا البحرين والكويت الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية

أعلنت بورصتا البحرين والكويت، تعطل التداول غدًا الأحد الموافق 31 يوليو الجاري، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1444هـ، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022.