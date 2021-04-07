مجموعة العشرين تمدد لستة أشهر تعليق ديون الدول الفقيرة
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مجموعة العشرين تمدد لستة أشهر تعليق ديون الدول الفقيرة

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العرب اليوم - مجموعة العشرين تمدد لستة أشهر تعليق ديون الدول الفقيرة

مجموعة العشرين
الرياض - العرب اليوم

أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا الأربعاء تمديد تعليق ديون الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر إضافية حتى نهاية عام 2021.

وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحافيين "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021"، موضحا أنه التمديد "الأخير". وطلبت المجموعة من صندوق النقد الدولي منح قروض جديدة للدول الأكثر فقرا المتضررة من الوباء.

كان صندوق النقد الدولي مدد آلية تخفيف خدمة الديون لـ28 دولة تعد من الأفقر في العالم، والتي كانت ستنتهي في الـ13 من الشهر الحالي.مما يسمح لها بالحفاظ على الأموال لتدابير التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

سيقدم الإعفاء على شكل منح تغطي مدفوعات خدمة الديون المستحقة السداد بين 14 أبريل و15 أكتوبر من هذا العام بقيمة 238 مليون دولار بموجب صندوق احتواء الكوارث والإغاثة.

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مجموعة العشرين تمدد لستة أشهر تعليق ديون الدول الفقيرة مجموعة العشرين تمدد لستة أشهر تعليق ديون الدول الفقيرة



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