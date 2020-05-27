الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأميركي واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو". وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعا مقابل الدولار بنسبة 1.21 % إلى 1.2335 دولار، وبنسبة 0.45 مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1238 يورو.