مصر توافق على تمويل من صندوق النقد العربي بقيمة 373 مليون دولار

قال مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، إنه وافق على تمويل من صندوق النقد العربي بنحو 373 مليون دولار، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا. واجهت مصر موجات متتالية من وباء كوفيد-19 لكنها ألغت في الفترة الأخيرة معظم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها في مراحل سابقة لاحتوائه.