ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من شهر
آخر تحديث GMT15:44:03
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من شهر

العرب اليوم -

العرب اليوم - ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من شهر

النفط
واشنطن - العرب اليوم

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بأكثر من 1%، وتجاوز خام "برنت" مستوى 81 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نهاية نوفمبر الماضي وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 1.43% إلى 81.14 دولار للبرميل في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1% إلى 77.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" يذكر أن مجموعة "أوبك+" قررت الحفاظ على مسارها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي، وقررت المجموعة أمس رفع "المستوى الإجمالي للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في فبراير 2022.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من شهر ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من شهر



أخبار ذات صلة

GMT 05:00 2022 السبت ,01 كانون الثاني / يناير

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تصرح اليورو جعل الأوروبيين أكثر قوة
العرب اليوم - رئيسة البنك المركزي الأوروبي تصرح اليورو جعل الأوروبيين أكثر قوة

GMT 22:00 2021 الأربعاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

وزير المالية التركي يصرح تقلبات الليرة غير مقلقة
العرب اليوم - وزير المالية التركي يصرح تقلبات الليرة غير مقلقة

GMT 23:06 2021 الإثنين ,27 كانون الأول / ديسمبر

أديس أبابا تعرب عن استيائها من إنهاء واشنطن إعفاء الصادرات الإثيوبية من الجمارك
العرب اليوم - أديس أبابا تعرب عن استيائها من إنهاء واشنطن إعفاء الصادرات الإثيوبية من الجمارك

GMT 20:12 2021 الإثنين ,27 كانون الأول / ديسمبر

أسعار النفط ترتفع بنحو 3% مع تراجع المخاوف بشأن تأثير "أوميكرون"
العرب اليوم - أسعار النفط ترتفع بنحو 3% مع تراجع المخاوف بشأن تأثير "أوميكرون"

GMT 09:46 2021 الأربعاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بعد تسجيلها مستويات تاريخية
العرب اليوم - أسعار الغاز في أوروبا تتراجع بعد تسجيلها مستويات تاريخية

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إليسا تتألق بفستان مرصع بحجر الراين في ليلة رأس السنة

بيروت - العرب اليوم

خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأنظار خلال حفلها في جزيرة المارية في أبو ظبي للاحتفال برأس السنة الميلادية 2022 وتفاعل الجمهور معها طوال الحفل. 2022وكانت إطلالة إليسا محل اهتمام المتابعين بعد أن ظهرت بفستان قصيراً من التول مرصعاً بحجر الراين من العلامة التجارية "برادا".وبلغ سعر إطلالة إليسا4250 دولارا بحسب السعر الموجود على أحد مواقع البيع الخاص بالفستانإليسا بفستان مرصع بحجر الراين في ليلة رأس السنة: وهذا سعره. وأضافت إليسا بعض التعديلات على الفستان خاصة أنه مختلف عن النسخة الأصلية على موقع بيعه، حيث كانت هذه النسخة شفافة بالكامل إلا أن الفستان الذي ظهرت به الفنانة اللبنانية مزود من الأسفل ببطانة سوداء.وفي حين أشاد البعض بهذه الإطلالة معتبرين أنها الأجمل في ليلة رأس السنة، كان للبعض رأي آخر؛ إلا أن البعض اعتبر إن إطلالتها ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:55 2022 الثلاثاء ,04 كانون الثاني / يناير

إطلالات مناسبة لطقس موسم الشتاء تُحسن أسلوبك الشخصي
العرب اليوم - إطلالات مناسبة لطقس موسم الشتاء تُحسن أسلوبك الشخصي

GMT 22:00 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

150 مصاباً بكورونا على متن سفينة سياحية يصلون إلى ميناء إيطالي
العرب اليوم - 150 مصاباً بكورونا على متن سفينة سياحية يصلون إلى ميناء إيطالي

GMT 05:33 2022 الثلاثاء ,04 كانون الثاني / يناير

طرق بسيطة لمنح منزلك لمسة ديكورية راقية وفخمة
العرب اليوم - طرق بسيطة لمنح منزلك لمسة ديكورية راقية وفخمة

GMT 15:26 2022 الثلاثاء ,04 كانون الثاني / يناير

أبو الغيط يتابع الأزمة في السودان عن كثب ويدعو للحوار البناء والتشاور
العرب اليوم - أبو الغيط يتابع الأزمة في السودان عن كثب ويدعو للحوار البناء والتشاور

GMT 19:33 2022 الثلاثاء ,04 كانون الثاني / يناير

توقيف الإعلامي توفيق عكاشة في مطار القاهرة الدولي
العرب اليوم - توقيف الإعلامي توفيق عكاشة في مطار القاهرة الدولي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 09:39 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل
العرب اليوم - أفضل 5 أشكال شبابيك حديد خارجية للمنازل

GMT 07:16 2018 الأحد ,13 أيار / مايو

هيونداي كونا تشبه سيارة ستونك متعددة الاستخدامات
العرب اليوم - هيونداي كونا تشبه سيارة ستونك متعددة الاستخدامات

GMT 01:47 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

ياسمين عبد العزيز تواجه المساجين في " أبلة طمطم"
العرب اليوم - ياسمين عبد العزيز تواجه المساجين في " أبلة طمطم"

GMT 12:57 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

"الفارندا" تجمع بين "الشرفة" و"التراس" وتمنح ديكورًا رائعًا
العرب اليوم - "الفارندا" تجمع بين "الشرفة" و"التراس" وتمنح ديكورًا رائعًا

GMT 13:59 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على فن الرسم على الحجر لتزيين منزلك
العرب اليوم - تعرفي على فن الرسم على الحجر لتزيين منزلك

GMT 15:16 2019 السبت ,23 آذار/ مارس

مدرب الفيصلي الأردني السابق مرشح لتدريب المنتخب اللبناني
العرب اليوم - مدرب الفيصلي الأردني السابق مرشح لتدريب المنتخب اللبناني

GMT 21:43 2019 الأربعاء ,20 آذار/ مارس

أول بطولة فروسية للمحترفين في السعودية
العرب اليوم - أول بطولة فروسية للمحترفين في السعودية

GMT 10:08 2020 الأربعاء ,15 كانون الثاني / يناير

6 مِن أفضل عُطلات الربيع في الريف الأوروبي
العرب اليوم - 6 مِن أفضل عُطلات الربيع في الريف الأوروبي

GMT 00:56 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

خاصية الاشعارات تصل إلى تطبيق انستجرام لايت ونسخة الويب
العرب اليوم - خاصية الاشعارات تصل إلى تطبيق انستجرام لايت ونسخة الويب

GMT 17:23 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

خطاب طويل برسائل مشفرة..
العرب اليوم - خطاب طويل برسائل مشفرة..

GMT 11:07 2018 الجمعة ,29 حزيران / يونيو

رويبضة الرياضة
العرب اليوم - رويبضة الرياضة

GMT 13:00 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

تحالف سري بين قطر وبشار الأسد لتحويل سورية إلى "إمبراطورية" بعد الحرب
العرب اليوم - تحالف سري بين قطر وبشار الأسد لتحويل سورية إلى "إمبراطورية" بعد الحرب

GMT 13:15 2017 السبت ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

عبدالرحمن الغامدي يعود للاتحاد في مباراة الشباب بالدوري
العرب اليوم - عبدالرحمن الغامدي يعود للاتحاد في مباراة الشباب بالدوري
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab