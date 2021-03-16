مصرع 7 عمال مناجم في انفجار بمنجم فحم جنوب غرب باكستان

لقى سبعة من عمال المناجم حتفهم في انفجار في منجم فحم بإقليم بلوخستان في جنوب غرب باكستان، الليلة الماضية، في ثاني حادث مميت من نوعه بالمنطقة خلال أسبوع.وقال سهيل أنور هاشمي، نائب مفوض الإقليم، لوكالة "رويترز"، إن تجمعاً لغاز الميثان في المنجم القريب من حقل تورغار للغاز في منطقة هارناي تسبب في وقوع الانفجار.

وقال كبير مفتشي المناجم شوكت فياض: "انتشلت فرق الإنقاذ جثث جميع العمال السبعة الذين ماتوا حرقاً عندما اندلع حريق ضخم في المنجم بعد الانفجار".ويوم 12 مارس، حوصر ثمانية عمال على عمق نحو ألف قدم تحت سطح الأرض في منجم بمنطقة ماروار بالقرب من الحدود مع أفغانستان عندما انفجر تجمع لغاز الميثان. ولقي ستة عمال حتفهم بينما تم انقاذ اثنين.