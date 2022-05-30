الروبل الروسي يعود للارتفاع أمام الدولار واليورو

عاد سعر صرف الروبل للارتفاع أمام الدولار واليورو، اليوم الاثنين، بعد تراجعه نهاية الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة الرئيسي وبحلول الساعة 15:37 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 5.11 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 61.54 روبل فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 6.41 روبل إلى 63.27 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.