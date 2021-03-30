الأمين العام لمجلس التعاون وسفير الصين لدى المملكة يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات واستئناف مفاوضات التجارة الحرة
آخر تحديث GMT15:08:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

الأمين العام لمجلس التعاون وسفير الصين لدى المملكة يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات واستئناف مفاوضات التجارة الحرة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الأمين العام لمجلس التعاون وسفير الصين لدى المملكة يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات واستئناف مفاوضات التجارة الحرة

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف
الرياض ـ العرب اليوم

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن جمهورية الصين الشعبية تعد أولوية في التعاون لدى مجلس التعاون، مشيراً إلى اهتمام وحرص المجلس على استئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة لاسيما أن الصين الشريك التجاري الأول لدول المجلس.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر الأمانة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشين وى تشينغ، حيث تم مناقشة نتائج الزيارة التي قام بها معالي مستشار الدوله وزير الخارجيه في جمهوريه الصين الشعبية وانغ يي لمقر الأمانه العامة مؤخراً وأهمية متابعة الموضوعات التي تم طرحها خلال الزيارة كما تم بحث آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبه أعرب السفير الصيني عن اعتزازه بالتعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين، معبراً عن تقديره للأولويات التي أولاها مجلس التعاون لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الأمين العام لمجلس التعاون وسفير الصين لدى المملكة يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات واستئناف مفاوضات التجارة الحرة الأمين العام لمجلس التعاون وسفير الصين لدى المملكة يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات واستئناف مفاوضات التجارة الحرة



أخبار ذات صلة

GMT 10:32 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

مسؤول جزائري يؤكد تفشي وباء كورونا تسبب في فقدان نصف مليون وظيفة دون احتساب الخسائر في الدائرة غير الرسمية
العرب اليوم - مسؤول جزائري يؤكد تفشي وباء كورونا تسبب في فقدان نصف مليون وظيفة دون احتساب الخسائر في الدائرة غير الرسمية

GMT 14:45 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن لشركات الشحن حرية تغيير مسارها إلى رأس رجاء الصالح
العرب اليوم - رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن لشركات الشحن حرية تغيير مسارها إلى رأس رجاء الصالح

GMT 12:38 2021 الثلاثاء ,23 آذار/ مارس

حاكم دبي يعلن إعادة هيكلة حكومة الإمارة لزيادة الكفاءة ويعلن عن خطة مدتها 5 سنوات لزيادة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم
العرب اليوم - حاكم دبي يعلن إعادة هيكلة حكومة الإمارة لزيادة الكفاءة ويعلن عن خطة مدتها 5 سنوات لزيادة التبادل التجاري الخارجي إلى تريليوني درهم

GMT 11:25 2021 الثلاثاء ,16 آذار/ مارس

استمرار تراجع العملة اللبنانية وسعر الدولار يصل إلى 14500 ليرة
العرب اليوم - استمرار تراجع العملة اللبنانية وسعر الدولار يصل إلى 14500 ليرة

GMT 13:48 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

هبوط حاد جديد لـ"بيتكوين"
العرب اليوم - هبوط حاد جديد لـ"بيتكوين"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالات النجمات ومدونات الموضة بالأزياء المطبعة للربيع

القاهرة - العرب اليوم

مع دخول فصل الربيع لهذا العام عليك التفكير في إجراء بعض التعديلات على خزانة ملابسك؛ لتنسيق أزياء مناسبة لمظهرك وإدخال قطع يمكن ارتداؤها في هذا الموسم، ولإطلالة ربيعية مميزة ولا تبطل موضتها سريعاً، فقد جمعنا لك عدة تنسيقات لـ الأزياء المطبعة من وحي النجمات ومدونات الموضة.     تعتمد اليوتيوبر العراقية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نور ستارز، على الفساتين القصيرة ذات التصاميم الباهرة والشبابية في مظهرها اليومي، ومن أبرز إطلالاتها لفصل الربيع الحالي تأنقت بفستان أبيض مطبع بالفوشيا ومصمم بأكمام منسدلة الأكتاف وبعدة طبقات من الأسفل لخيار شبابي ناعم.    في إطلالة كلاسيكية أنيقة ظهرت البلوغر السعودية، لين مرجان، بفستان ميدي خفيف مصمم باللون البني ومطبع بالأسود مع أكمام منفوخة الأكتاف وحزام أسود للخصر من ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:18 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري
العرب اليوم - طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري

GMT 07:15 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة
العرب اليوم - السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 09:22 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس
العرب اليوم - صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:32 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته
العرب اليوم - "المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته

GMT 08:54 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type
العرب اليوم - جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type

GMT 22:13 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز
العرب اليوم - فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز

GMT 22:13 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

كشف النقاب عن تلفاز HUAWEI IdeaHub للمكتب الذكي والتعليم
العرب اليوم - كشف النقاب عن تلفاز HUAWEI IdeaHub للمكتب الذكي والتعليم

GMT 22:11 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5
العرب اليوم - سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5

GMT 22:12 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17
العرب اليوم - Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17

GMT 01:45 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

"فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية
العرب اليوم - "فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية

GMT 06:08 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"
العرب اليوم - جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"

GMT 09:54 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم
العرب اليوم - الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

GMT 16:03 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين
العرب اليوم - إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين

GMT 15:24 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة
العرب اليوم - وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة

GMT 11:37 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات
العرب اليوم - تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات

GMT 02:34 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021
العرب اليوم - تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021

GMT 00:33 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

قمة إيفرست في النيبال تستعد للمتسلقين بطريق جديد
العرب اليوم - قمة إيفرست في النيبال تستعد للمتسلقين بطريق جديد

GMT 13:55 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات
العرب اليوم - تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات

GMT 22:11 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

هاتف ذكي قابل للطي من شاومي يحصل على شهادة 3C من الصين
العرب اليوم - هاتف ذكي قابل للطي من شاومي يحصل على شهادة 3C من الصين

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 14:55 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
العرب اليوم - يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها

GMT 13:53 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تفكر باستراتيجية جديدة وتضع أمامك احتمالات متنوعة
العرب اليوم - تفكر باستراتيجية جديدة وتضع أمامك احتمالات متنوعة

GMT 15:59 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر
العرب اليوم - تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر

GMT 07:43 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

ريما بنت بندر تؤكّد أن السعودية تتجه نحو الريادة العالمية في الطاقة النظيفة
العرب اليوم - ريما بنت بندر تؤكّد أن السعودية تتجه نحو الريادة العالمية في الطاقة النظيفة

GMT 03:58 2017 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
العرب اليوم - تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الشيكل الفلسطيني الأربعاء
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab