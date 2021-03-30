الأمين العام لمجلس التعاون وسفير الصين لدى المملكة يؤكدان الحرص على تعزيز العلاقات واستئناف مفاوضات التجارة الحرة

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن جمهورية الصين الشعبية تعد أولوية في التعاون لدى مجلس التعاون، مشيراً إلى اهتمام وحرص المجلس على استئناف المفاوضات والوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة لاسيما أن الصين الشريك التجاري الأول لدول المجلس.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مقر الأمانة اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشين وى تشينغ، حيث تم مناقشة نتائج الزيارة التي قام بها معالي مستشار الدوله وزير الخارجيه في جمهوريه الصين الشعبية وانغ يي لمقر الأمانه العامة مؤخراً وأهمية متابعة الموضوعات التي تم طرحها خلال الزيارة كما تم بحث آخر التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الاهتمام المشترك وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة من جانبه أعرب السفير الصيني عن اعتزازه بالتعاون بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين، معبراً عن تقديره للأولويات التي أولاها مجلس التعاون لمفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين.