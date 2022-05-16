وزير النفط العراقي يؤكد على تسريع خطط استثمار الغاز والطاقة النظيفة

أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أن بلاده تعمل على تسريع خطط استثمار الغاز والطاقة النظيفة وصرح وزير النفط، خلال كلمة يوم الاثنين في مؤتمر الشرق الأوسط التاسع والعشرين للنفط والغاز بالبحرين، بأن بغداد تعمل على تسريع خطط ومشاريع الاستثمار الأمثل للغاز الحر والمصاحب لدعم قطاع الطاقة، والتقليل من الإعتماد على الوقود الأحفوري، بهدف الحفاظ على نظافة البيئة، والتقليل من الانبعاثات الضارة بالمناخ.