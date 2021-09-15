البنك المركزي الأفغاني يعلن استعادة أكثر من 12 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين
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البنك المركزي الأفغاني يعلن استعادة أكثر من 12 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين

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العرب اليوم - البنك المركزي الأفغاني يعلن استعادة أكثر من 12 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين

البنك المركزي الأفغاني يعلن استعادة أكثر من 12 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين
كابول - العرب اليوم

أعلن المصرف المركزي الأفغاني، اليوم الأربعاء، عن استعادة ملايين الدولارات المخبأة في مكاتب مسؤولين حكوميين سابقين. وقال البنك إنه استعاد 12,3 مليون دولار من مسؤولين حكوميين سابقين بعد شهر على استيلاء حركة طالبان التي تندد بفساد النظام السابق وتتغنى بشفافيتها، على السلطة في البلاد.

وجاء في بيان للمصرف المركزي الأفغاني أن "الأموال تمت استعادتها من مسؤولين رفيعين في الحكومة السابقة على غرار أمر الله صالح (نائب الرئيس السابق) ومن بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تخزّن السيولة والذهب في مكاتبها".

وبحسب البيان فإن "الإمارة الإسلامية"، وهي التسمية التي تطلقها طالبان على أفغانستان أودعت كل الأموال في "الخزائن العامة" حرصا على "الشفافية".

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البنك المركزي الأفغاني يعلن استعادة أكثر من 12 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين البنك المركزي الأفغاني يعلن استعادة أكثر من 12 مليون دولار نقدا من مسؤولين حكوميين سابقين



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