الجنيه الإسترليني ينخفض إلى أدنى مستوى له في 5 سنوات تقريباً

انخفض الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالقرب من أدنى مستوى له في خمس سنوات، حيث تشير أحدث بيانات حول التضخم الوظائف والنمو البطيء للاقتصاد البريطاني إلى خطر الركود التضخمي. انخفض الإسترليني مقابل الدولار في تعاملات بعد الظهر عقب صدور بيانات التضخم لشهر أبريل/ نيسان، حيث تراجع بنسبة 0.7% إلى 1.240 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.4% ليسجل 84 بنس مقابل اليورو الواحد، بحسب "ياهو فايننس". ويعكس انخفاض اليوم معظم المكاسب التي حققها الجنيه الثلاثاء عندما أعلى مستوى له منذ 5 مايو/ أيار، بعدما قفز بنسبة 1.4% عقب ظهور بيانات معدل البطالة والذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 1984.