نوفاك يؤكد أن فكرة فرض قيود على النفط الروسي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن فكرة الغرب بوضع سقف لسعر النفط الروسي ليست سوى قرار سياسي آخر سيؤدي إلى خلل في السوق وزيادة الأسعار وجاء تصريح نائب رئيس الوزراء الروسي تعليقا على اتفاق قادة دول G7 على وضع حد لسعر النفط الروسي المستورد في المستقبل، وذلك بهدف تقليص إيرادات روسيا.