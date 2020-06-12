الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 1.47%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم, على تراجع بنسبة 1.47% أي ما يعادل 517 نقطة، وأقفل عند مستوى 34611 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 115183852 سهماً، وتم التداول على أسهم 315 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 82 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 206 شركات، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.