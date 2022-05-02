فرنسا ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي
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فرنسا ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

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العرب اليوم - فرنسا ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

الروبل الروسي
باريس- العرب اليوم

قالت وزيرة البيئة الفرنسية، باربرا بومبيلي، إن السلطات الفرنسية تؤيد الاستمرار في دفع ثمن الغاز الروسي باليورو أو الدولار، وتعارض التحول إلى المدفوعات بالروبل الروسي.

وقالت الوزيرة لقناة BFM التلفزيونية: "نرى أن روسيا أوقفت بشكل مفاجئ، من جانب واحد، إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، بسبب رفضهما دفع ثمن العقود بالروبل، لأن ذلك كان مخالفا للعقد المتفق عليه.. نعتزم التعبير عن تضامننا مع زملائنا الأوروبيين، وكذلك التزامنا بقواعد العقد (مع روسيا) التي لا يمكن انتهاكها تماما. وسنواصل الدفع باليورو أو بالدولار، وفقا للعقود".

وأضافت إنه لا يمكن اتخاذ قرار إلا على المستوى الأوروبي، منوهة بأن وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن الطاقة سيواصلون تطوير سياسة مشتركة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي.

وأشارت إلى أن الأوروبيين قد بدأوا بالفعل مثل هذا العمل في مجال تخزين الغاز، ويقومون الآن بإنشاء قاعدة واحدة في هذا المجال، وكذلك في مجال مشتريات الغاز المشتركة. ووفقا للوزيرة، فإن هذا "سيساعد في تنويع الإمدادات ويصبح أقل اعتمادا على روسيا".

وتستضيف بروكسل يوم الاثنين اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن الطاقة. كما ورد على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الأوروبي، أن الوزراء سيناقشون الوضع في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي، في سياق الصراع في أوكرانيا.

جاء قرار عقد الاجتماع في ضوء إنهاء شركة "غازبروم" الروسية لعمليات تسليم الغاز إلى بلغاريا وبولندا، اللتين رفضتا دفع ثمن الغاز بالروبل.

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فرنسا ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي فرنسا ترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي



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