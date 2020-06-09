رئيس مجموعة اليورو يستقيل من منصبه كوزير للمالية في البرتغال

أعلن رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا اليوم /الثلاثاء/ أن وزير المالية البرتغالي ماريو سينتينو سيستقيل من منصبه.

وقال الرئيس البرتغالي - عبر موقعه الإلكتروني الرسمي حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - إن سينتينو، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجموعة اليورو، طلب أن يترك منصبه؛ لافتا إلى أن وزير الدولة للموازنة جواو ليو سيحل محله.