محمد أبو العينين العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قبلة للاستثمار
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محمد أبو العينين العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قبلة للاستثمار

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العرب اليوم - محمد أبو العينين العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قبلة للاستثمار

رجل الأعمال محمد أبو العينين
القاهرة - العرب اليوم

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ورئيس شركة كليوباترا العقارية: إن وجود اتحاد للمطورين العقاريين يساهم في تنظيم السوق وتحقيق أمان أكبر للراغبين فى شراء وحدات سكنية.

وأضاف فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر مدن المستقبل في مصر "فرص الأعمال والاستثمار"، الذى يقام اليوم، الأحد، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء الإسكان والاستثمار والتعاون الدولى- أن الاتجاه لإنشاء اتحادات تنظم قطاع ما وتطويره يخلق قيمة مضافة.

وأكد أبو العينين، أن التنمية العمرانية وإنشاء مدن جديدة تخلق قيمة مضافة جديدة، فمثلا العاصمة الجديدة وبعض المدن الجديدة حولت الصحراء لاستثمار جديد بفرص عمل متعددة، وأصبحت قِبلة للاستثمار بخدمات مميزة ومرافق متوفرة حتى من قبل إنشاء المدن.

وتابع "الاتحاد سيساهم فى تطبيق القواعد والضوابط المختلفة والمهمة لضبط السوق، وبالتالي ضمان حقوق العملاء، ويجب توفير القواعد وآلية تطبيقها حتى لصناديق الاستثمار المتنوعة، خاصة أن خطة التنمية العمرانية لم تعد قاصرة على محافظات بعينها بل أصبحت جزءا من كل محافظة من الـ27 محافظة القائمة".

وأشار أبو العينين، إلى أن المنافسة بقطاع العقارى حاليا أصبحت أكبر بكثير، لكن حتى يتمكن المستثمر أو العميل من الحكم على شركة بعينها وجديتها يجب أن يعتمد على سابقة الأعمال للشركة التى يرغب فى التعامل معها، كما أن وجود قانون التطوير العقاري سيسهم بصورة أساسية فى تحسين وضع السوق ككل.

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محمد أبو العينين العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قبلة للاستثمار محمد أبو العينين العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت قبلة للاستثمار



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