عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة مستوى 20000 دولار
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عملة "البيتكوين" تسجل أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة مستوى 20000 دولار

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العرب اليوم - عملة "البيتكوين" تسجل أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة مستوى 20000 دولار

عملة "البيتكوين"
لندن - العرب اليوم

سجلت عملة "البيتكوين" اليوم الأربعاء، مستويات تاريخية، حيث تجاوزت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، مستوى 20000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

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عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة مستوى 20000 دولار عملة البيتكوين تسجل أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزة مستوى 20000 دولار



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