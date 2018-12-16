انخفاض أسعار النحاس إلى أكثر من 1% خلال الجلسة الأميركية

انخفضت العقود الآجلة لأسعار النحاس بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأميركية لنشهد تراجعها للجلسة السادسة في عشرة جلسات من الأعلى لها منذ الرابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي للأعلى له منذ 21 من حزيران/يونيو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم وأعلى أعتاب الكشف عن مخزونات الأعمال الأميركية.

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ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النحاس خلال الجلسة الأمريكية