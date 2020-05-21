البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.16 في المئة،ليصل عند مستوى 1574.10 نقطة. وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 2.1 مليون دينار أردني، وسط تداول 1.8 مليون سهم، نفذت من خلال 865 صفقة.

