32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل في دولة لبنان
آخر تحديث GMT20:01:55
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل في دولة لبنان

العرب اليوم -

العرب اليوم - 32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل في دولة لبنان

32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل في دولة لبنان
بيروت - العرب اليوم

لم يكن أمام نغم إلّا القبول بعَرض جارها «الدكنجي» ومساعدته في حسابات «الميني ماركت»، بعدما أمضت عاماً ونصفاً توزّع سيرتها الذاتية على المصارف من دون جدوى. نغم هي من بين 36 ألف طالب جامعي يتخرّجون سنوياً ولا يحظون بفرص عمل، فيما «سوق العمل في لبنان لا يستوعب سنوياً أكثر من 4 آلاف فرصة»، تكشفه أرقام وزارة العمل. أما بحسب رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله فـ«السوق لا يتّسع لأكثر من ألفين و300 فرصة عمل سنوياً».

«الوظايف معدومة... البطالة نار». خلاصة صادمة يتفق حولها معظم المراقبين والمواكبين لواقع سوق العمل والتوظيف في لبنان وإن تفاوتت فيما بينهم النسب والأرقام التي يُصدرونها عن حجم البطالة، في ظلّ غياب دراسة رسمية حول حجم هذه الأزمة في لبنان.

مؤشراتٌ مُقلقة

تكثر المؤشرات الى أنّ الوضع يزداد سوءاً في الآونة الأخيرة، ومن بين تلك الدلالات «فوروم الفرص والطاقات»، وهو محطة سنوية يشهدها شباط منذ أعوام، ينتظرها الباحثون عن عمل عموماً والشباب تحديداً، بفارغ الصبر، للتعرّف على ما يتوافر لدى الشركات من فرص عمل. إلّا أنّ مؤسسة «لابورا» التي يرأسها الأب طوني خضره قد أعلنت عن إلغاء الفوروم هذه السنة لعدم توافر هذه الفرص. خبرٌ نزل كالصاعقة لا سيما على الجامعيين.

في هذا الإطار يوضح خضره أن «لا فرص عمل لدى الشركات لتعرضها، الفرص باتت كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، العام 2017 تمكنّا من توظيف 380 مواطناً، أما في العام 2018 فلم نتجاوز الـ190، وهذا مؤسفٌ للغاية».

لا يخفي خضره أنّ الوضع قاتم، فيقول: «تستقبل مكاتب مؤسستنا أسبوعياً نحو 50 شخصاً يبحثون عن عمل، من بينهم 25 قد تركوا وظائفهم حديثاً إما بسبب إقفال المؤسسة التي يعملون فيها أم لتخلّي مؤسساتهم عنهم، ونحو 12 شخصاً عادوا من الغربة لتعثرهم في الخارج، والباقون منذ نحو سنتين تخرجوا ولم يعثروا بعد على وظيفة».

ويضيف: «كنا نتلقّى سنوياً نحو 1700 فرصة عمل، ولكن منذ العام 2018 وحتى منتصف الشهر الأول من العام الجاري لم نتلقَّ أكثر من 640 فرصة، لذا نخشى من تدهور الوضع أكثر».

توظيفُ «تنفيعات»!

وما زاد «الطين بلة»، وفق خضره هو «توقّف الدولة منذ العام 2017 عن التوظيف، ما دفع الشباب للعمل في أيّ شيء بصرف النظر عن مستواهم العلمي وشهاداتهم، وأحياناً في وظائف يمكن أن يؤدّيها غيرُ مثقفين». ويسأل خضره مستغرباً: «معظم الوزارات تشتكي من ضعف القدرات البشرية لديها ومن نقصٍ في أعداد المراقبين أو المفتّشين وسواهم، فلمَ لا تلتفت الدولة إلى طاقاتها البشرية؟».

ويلفت خضره إلى مغبّة «التوظيف العشوائي الذي يُطيح بكفاية المسيحي والسنّي والشيعي»، فيقول: «نحن على يقين بأنّ معركتنا الأساسية يجب أن تكون ليس فقط على المناصفة في التوظيف، إنما على الكفاية ومن حقّ كل إنسان الوصول إلى الوظيفة حسب كفايته وليس وفق انتمائه الحزبي».

ويتابع موضحاً: «لماذا لا توجد أرقام عن أعداد الموظفين في الدولة اللبنانية والذين يتقاضون رواتبهم؟ عند إجراء سلسلة الرتب والرواتب في تموز 2017، إنطلق المعنيون من أنّ في الدولة اللبنانية 169 موظفاً. ولكن بعد إقرار السلسلة وما رافقها من تدهور نتيجة إحتساب الأعداد خطأً، قمنا في «لابورا» بمسحٍ شامل، وتبيّن لنا أنّ هناك 300 ألف موظف، ولكنّ الدولة ترفض العدد الذي نطرحه، فمن مصلحتها إخفاء الرقم نتيجة التوظيف العشوائي، الطائفي، المناطقي والتنفيعات القائمة».

وزارةُ العمل

قبل أيام من عملية التسليم والتسلّم في وزارة العمل، كان لنا حديث مع وزارة العمل، حيث لفت مصدر مسؤول في الوزارة إلى أنّ «إدارة الإحصاء المركزي بدأت في تشرين الأول 2018 دراسةً حول القوى العاملة في لبنان ستُصدر بنهايتها الأرقام الرسمية للبطالة، إلّا أنّ بعض التقديرات المرتبطة بدراسات غير رسمية، يشير إلى أنّ نسبة البطالة بلغت 25% بصورة عامة، و35% بين الشباب، وأنّ هناك أكثر من مليون شخص يعيشون تحت خطّ الفقر»، مشيراً إلى أنّ «أكبر نسب البطالة تُسجَّل في محافظتي الشمال والبقاع».

أما بالنسبة إلى واقع سوق العمل وفرص التوظيف الذي انطوى عليه العام المنصرم، فيؤكد المصدر  أنّ «المؤشرات الاقتصادية لعام 2018 لم تكن جيّدة، بل على العكس، كشفت هذه المؤشرات عن تراجع الحركة الاقتصادية والتجارية وإقفال شركات ومؤسسات أو تخفيض عدد العاملين في بعضها، ما أدّى إلى ارتفاعٍ في معدلات البطالة. واستناداً إلى التقارير في وزارة العمل فقد سجّل العام 2018 إرتفاعاً في عدد العمال المصروفين من عملهم وارتفاعاً في عدد الشركات التي قدّمت طلبات تشاور لإنهاء عقود عمل الأُجراء العاملين لديها، وهذا ناجم عن الوضع الإقتصادي الصعب حالياً». مشيراً إلى أنّ «تراجع المشاريع الإستثمارية أرخى بشكل حادّ على فرص العمل، والعام 2018، كان أسوأ من الـ 2017».

أسبابُ ارتفاع البطالة

أما بالنسبة إلى العوامل التي أدّت الى زيادة نسبة البطالة أخيراً، فيقول المصدر: «منها الأسباب غير المباشرة ومرتبطة بالبنية القطاعية للإقتصاد اللبناني، لأنّ الجزءَ الأكبر من التدفّقات المالية الواردة الى لبنان يذهب للاستثمار في نشاطات إقتصادية ريعية كالعقارات والأدوات المالية (سندات الخزينة – الفوائد المصرفية)، وهذه نشاطات لا تستوعب فرص عمل بشكل كبير، إضافة إلى غياب التوجيه المهني في التعليم بما يتناسب مع حاجات سوق العمل».

ويتابع: «أما الأسباب المباشرة، فأبرزها: الأزمة السورية، تراجع الإستثمار، الوضع الإقتصادي، تراجع حركة السياحة، ضعف التحويلات الخارجية، إقفال مؤسسات كثيرة في القطاع الخاص، منافسة العمالة الأجنبية، منافسة البضائع الأجنبية، عدم خلق فرص عمل».

ولا يُسقط المصدر من حساباته تأثيرات ضعف استيعاب سوق العمل الخليجي للقدرات اللبنانية، فيقول: «في السابق كانت أسواق العمل في دول الخليج العربي تستوعب قسماً كبيراً من الخريجين وتساهم في تخفيف نسبة البطالة. لكن اليوم ألأمورُ مختلفة، لأنّ فرص العمل في الداخل تتراجع بشكل حادّ نتيجة الوضع الاقتصادي، وسوق العمل في الخليج لم يعد يستقبل الخريجين من لبنان كما في السابق، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع نسبة البطالة».

أما بالنسبة إلى الجهة المسؤولة عن خلق فرص عمل، فيرى أنّ «الدولة مسؤولة نظرياً، لكن عملياً جميع القطاعات شريكة في هذه المسؤولية، والأهم من كل ذلك أنّ الظروف مسؤولة مباشرة عن تأمين هذه الفرص. في حين على الدولة أن تؤمّن ظروفاً مناسبة للاستثمارات التي تخلق فرص العمل، علماً أنها في نهاية المطاف لن تستطيع توظيف كل الناس».

45 في المئة!

من جهته، يعتبر رئيس الإتّحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، «أنّ البطالة تتّسع وتضيق بحسب القطاعات، على سبيل المثال، في قطاع المفروشات غاب الحفر باليد وحلّ الحفر وفق الكمبيوتر والآلات، إندثرت وظائف مع التطوّر التكنولوجي وانتعشت وظائف لا سيما العمل من بُعد وبالمراسلة».

ويتأسّف لـ«عدم تنظيم سوق العمل اللبناني وتحديد احتياجاته»، قائلاً: «نمعن في استقدام اليد العاملة الأجنبية التي في معظمها هشة، فيما نصدّر خميرة أدمغة شبابنا، فاليد العاملة الأجنبية أثّرت نحو 45 في المئة على مجالات العمل لدينا، وما زاد الوضع سوءاً إستمرارُ ضعف التوجّه في لبنان نحو التخصّصات المهنية والتقنية».

عامُ الصرف التعسّفي

كأن أزمة افتقار الشباب اللبناني إلى الوظائف التي تنصف قدراتهم الفكرية ومستوى شهاداتهم الجامعية، إلا تدهور الاوضاع الاقتصادية، وإتجاه الآلاف من المؤسسات للإقفال، فيقول عبدالله: «الـ 2018 شهدت عمليات صرف لم يشهد لها مثيل، فقد عالج الإتّحاد الوطني نحو 5 آلاف شكوى صرف تعسّفي في العام 2018، بعدما كنا قد عالجنا في العام 2017 نحو 3 آلاف و500 شكوى».

ويضيف: «نحتاج إلى 40 ألف فرصة عمل كحدٍّ أدنى بين القطاع الخاص والعام، وإذا بقي الوضع على حاله ستبقى البطالةُ إلى إرتفاع صاروخي». دراسةُ حاجات السوق اللبناني للسنوات المقبلة، توجيه الطلاب وإرشادهم، الحدّ من اليد العاملة الأجنبية، عوامل لا بدّ من معالجتها في ما لو وُجدت لدى الحكومة العتيدة النّية في الحدّ من البطالة وتوفير العمل لأبنائها.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل في دولة لبنان 32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل في دولة لبنان



أخبار ذات صلة

GMT 16:04 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

الاسهم الأمريكية تفتح مستقرة بتاثير بيانات الوظائف الايجابية
العرب اليوم - الاسهم الأمريكية تفتح مستقرة بتاثير بيانات الوظائف الايجابية

GMT 14:49 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

الرئيس السوداني يعلن إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن التمويل الأصغر
العرب اليوم - الرئيس السوداني يعلن إلغاء ضريبة القيمة المضافة عن التمويل الأصغر

GMT 23:34 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

سعر الريال السعودي مقابل الليره اللبنانيه الجمعه
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الليره اللبنانيه الجمعه

GMT 21:59 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الجمعه
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدينار الكويتي الجمعه

GMT 21:56 2019 الجمعة ,01 شباط / فبراير

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الاردني الجمعه
العرب اليوم - سعر الريال السعودي مقابل الدينار الاردني الجمعه

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل في دولة لبنان 32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل في دولة لبنان



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أكّدت أن سر شهرتها حبها وشغفها بعملها

بيلا حديد في إطلالات ساحرة خلال جلسة تصوير

واشنطن ـ رولا عيسى

كشفت عارضة الأزياء الشهيرة بيلا حديد والتي حققت ثروة تقدر بـ 1.9 مليار دولار ، عن السبب الحقيقي لنجاحها الكبير في الصناعة , حيث أكّدت أن نجاحها لا يتعلق بوالديها بل بالشغف وحب العمل , وذلك خلال ردها على الإدعائات التي تقول أن والديها هم سبب شهرتها . و كشفت بيلا البالغة من العمر 23 عامًا وابنة العارضة  يولاندا حديد ورجل الأعمال محمد حديد خلال جلسة التصوير لمجلة "إيلي" عن مفاتنها  في سترة  وردية اللون  , وأظهرت ساقيها النحيلة وصففت شعرها مع تموجات إنسيابية ووضعت ظل الجفوف الأسود مع طلاء الشفاة البرتقالي . وارتدت بيلا في صورة أخرى نشرتها "صحفية ديلى ميل" سترة قصيرة  باللون الفضي ،وكشفت عن بطنها المسطح مع القليل من الاكسسورات وسروال من الدينم الواسع . وظهرت العارضة في في لقطة أكثر جرأة مرتدية ثوب من قطعتان باللون…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:13 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير

دور الأزياء العالمية تعتمد "طبعة جلد النمر " في الملابس الرجالية
العرب اليوم - دور الأزياء العالمية تعتمد "طبعة جلد النمر " في الملابس الرجالية

GMT 02:23 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير

دليل جزر الكناري لقضاء عطلة سعيدة
العرب اليوم - دليل جزر الكناري لقضاء عطلة سعيدة

GMT 11:49 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير

معرض يدعو سكان لندن للوقوع في "حُب لوحاته"
العرب اليوم - معرض يدعو سكان لندن للوقوع في "حُب لوحاته"

GMT 07:56 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير

بومبيو يؤكد أن الحرب على "داعش" لم تنتهِ بعد
العرب اليوم - بومبيو يؤكد أن الحرب على "داعش" لم تنتهِ بعد

GMT 05:05 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير

الحكومة اليابانية تمنع صحافيًا مستقلًا من السفر إلى اليمن
العرب اليوم - الحكومة اليابانية تمنع صحافيًا مستقلًا من السفر إلى اليمن

GMT 05:42 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

"كروكس" تُحوِّل حذاءها إلى حقيبة بسعر 300 دولار
العرب اليوم - "كروكس" تُحوِّل حذاءها إلى حقيبة بسعر 300 دولار

GMT 03:34 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

بريطانية تكشف تفاصيل رحلتها لمكان ولادة مانديلا
العرب اليوم - بريطانية تكشف تفاصيل رحلتها لمكان ولادة مانديلا

GMT 05:13 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

ديكورات منازل رائعة وجديدة بمساحة أقل من 60 متر مربع
العرب اليوم - ديكورات منازل رائعة وجديدة بمساحة أقل من 60 متر مربع

GMT 04:26 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

دبلوماسي ايراني مرتبط بمخطط تفجير ارهابي في باريس
العرب اليوم - دبلوماسي ايراني مرتبط بمخطط تفجير ارهابي في باريس

GMT 03:57 2019 الأربعاء ,06 شباط / فبراير

المديرة العامة لـ"اليونيسكو" تُدين مقتل صحافي في اليمن
العرب اليوم - المديرة العامة لـ"اليونيسكو" تُدين مقتل صحافي في اليمن

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:15 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

هل يعود المعلم ؟ نتمنى أن يكون صالحاً وصادقاً
العرب اليوم - هل يعود المعلم ؟ نتمنى أن يكون صالحاً وصادقاً

GMT 12:32 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر

نجوم صغار لم يعد لهم وجود
العرب اليوم - نجوم صغار لم يعد لهم وجود

GMT 00:03 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

زيارة للبلد متعدد الأعراق ومتنوع الثقافات
العرب اليوم - زيارة للبلد متعدد الأعراق ومتنوع الثقافات

GMT 11:32 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

ليونارد يقود رابتورز للفوز على ميامي هيت في دوري السلة الأميركي
العرب اليوم - ليونارد يقود رابتورز للفوز على ميامي هيت في دوري السلة الأميركي

GMT 20:14 2018 الإثنين ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

الخزانة الأميركية تفرص عقوبات على صلاح بادي
العرب اليوم - الخزانة الأميركية تفرص عقوبات على صلاح بادي

GMT 18:19 2018 الإثنين ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

توزيع جوائز فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة في أبوظبي
العرب اليوم - توزيع جوائز فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة في أبوظبي

GMT 16:04 2018 الأحد ,12 آب / أغسطس

"مُزْنة" قصيدة جديدة لـ الشاعر ماهر مهران
العرب اليوم - "مُزْنة" قصيدة جديدة لـ الشاعر ماهر مهران

GMT 07:19 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

الأنصاري تؤكّد أن ناهد السباعي كانت أسوأ إطلالة
العرب اليوم - الأنصاري تؤكّد أن ناهد السباعي كانت أسوأ إطلالة

GMT 17:41 2018 السبت ,04 آب / أغسطس

679 ألف مهاجر غير شرعي متواجدين في ليبيا
العرب اليوم - 679 ألف مهاجر غير شرعي متواجدين في ليبيا

GMT 23:37 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

رئيس البرلمان العراقي يلتقي نائب السفير الأميركي لبحث المستجدات السياسية
العرب اليوم - رئيس البرلمان العراقي يلتقي نائب السفير الأميركي لبحث المستجدات السياسية

GMT 02:24 2015 الأحد ,17 أيار / مايو

افتتاح فرع جديد لمطاعم "مادو" في السعودية
العرب اليوم - افتتاح فرع جديد لمطاعم "مادو" في السعودية

GMT 19:55 2018 الإثنين ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

مسؤول إماراتي يؤكد التزام بلاده بالعقوبات الأميركية على إيران
العرب اليوم - مسؤول إماراتي يؤكد التزام بلاده بالعقوبات الأميركية على إيران

GMT 14:42 2018 الثلاثاء ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

فلسطين تشارك في مهرجان توزر للشعر جنوب تونس
العرب اليوم - فلسطين تشارك في مهرجان توزر للشعر جنوب تونس

GMT 17:53 2018 الثلاثاء ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

ولي عهد دبي يعقد لقاء مع نخبة من طلبة مدارس دبي
العرب اليوم - ولي عهد دبي يعقد لقاء مع نخبة من طلبة مدارس دبي

GMT 17:25 2019 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

سيدة تطلب "الخلع" بعد مُشاهدة زوجها يُعاشر "صاحبه"
العرب اليوم - سيدة تطلب "الخلع" بعد مُشاهدة زوجها يُعاشر "صاحبه"

GMT 15:23 2014 الإثنين ,15 أيلول / سبتمبر

الشفاه ذات الزوايا المنخفضة تدلّ على سرعة الغضب
العرب اليوم - الشفاه ذات الزوايا المنخفضة تدلّ على سرعة الغضب

GMT 23:42 2017 الإثنين ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

مطاعم " تاج محل " في الجزائر تشتهر بتقديم 60 طبقا هنديا
العرب اليوم - مطاعم " تاج محل " في الجزائر تشتهر بتقديم 60 طبقا هنديا

GMT 00:51 2016 الجمعة ,23 كانون الأول / ديسمبر

توقُّعات أبو علي الشيباني لعام 2017 وقراءات في الأبراج
العرب اليوم - توقُّعات أبو علي الشيباني لعام 2017 وقراءات في الأبراج

GMT 09:27 2018 السبت ,25 آب / أغسطس

"سطر مسلح" رواية لـ محمود الشناوى تكشف دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب
العرب اليوم - "سطر مسلح" رواية لـ محمود الشناوى تكشف دور الإعلام فى مواجهة الإرهاب

GMT 12:44 2015 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

باب الواد الجزائري على طول الواجهة البحرية صيد و سباحة
العرب اليوم - باب الواد الجزائري على طول الواجهة البحرية صيد و سباحة

GMT 07:04 2016 السبت ,19 آذار/ مارس

سيول عاصمة ثقافيّة وفنيّة ومزيج أصيل من التراث والعصريّة
العرب اليوم - سيول عاصمة ثقافيّة وفنيّة ومزيج أصيل من التراث والعصريّة

GMT 10:46 2014 الأربعاء ,22 كانون الثاني / يناير

سليم الزير يسلم مهام قيادة مجموعة "روتانا" ولقب الزير الشاغر يذهب إلى هوتشينسون
العرب اليوم - سليم الزير يسلم مهام قيادة مجموعة "روتانا" ولقب الزير الشاغر يذهب إلى هوتشينسون

GMT 21:41 2018 الثلاثاء ,31 تموز / يوليو

تركيب محطة توليد كهرباء جديدة في قاعدة معيتيقة
العرب اليوم - تركيب محطة توليد كهرباء جديدة في قاعدة معيتيقة

GMT 06:44 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة
العرب اليوم - تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة

GMT 11:08 2016 السبت ,01 تشرين الأول / أكتوبر

أزمة في السودان بسبب تعديل عقوبة الزاني المحصن من "الرجم" إلى "الشنق"
العرب اليوم - أزمة في السودان بسبب تعديل عقوبة الزاني المحصن من "الرجم" إلى "الشنق"

GMT 23:44 2016 الإثنين ,18 إبريل / نيسان

لاعب وسط الهلال سالم الدوسري يُؤكّد أنَّ كرة القدم شغف المملكة والحارة هي مهدها
العرب اليوم - لاعب وسط الهلال سالم الدوسري يُؤكّد أنَّ كرة القدم شغف المملكة والحارة هي مهدها

GMT 03:38 2016 الأحد ,07 آب / أغسطس

حكاية العداءة النازحة سامية عمر التي غرقت اثناء عبور المتوسط
العرب اليوم - حكاية العداءة النازحة سامية عمر التي غرقت اثناء عبور المتوسط

GMT 00:35 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

مستخدمي النسخة التجريبية من "iOS 12" يعانون من مشكلة فى التحديثات
العرب اليوم - مستخدمي النسخة التجريبية من "iOS 12" يعانون من مشكلة فى التحديثات
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab