البورصة الأميركية تهبط إلى أدنى مستوى منذ 2022 بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة

تراجعت البورصة الأمريكية، اليوم الخميس، بعد بيانات أمريكية عن التضخم، وانخفض المؤشر S&P 500 إلى دون مستوى 3500 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.