المفوضية الأوروبية تخفض تقديراتها للنمو فى منطقة اليورو بسبب الحرب فى أوكرانيا

خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو فى منطقة اليورو لعامى 2022 و2023 إلى 2.6% و1.6% مقابل 2.7% و2.3% كانت متوقعة حتى الآن بسبب تنامى تأثير الحرب فى أوكرانيا.