البنك الدولي يتوقع تحويلات مالية قياسية الى الدول الفقيرة في 2018

أفاد تقرير للبنك الدولي صدر السبت، أن التحويلات المالية التي تشكل مصدرا بالغ الأهمية للعائدات في الدول الفقيرة، شهدت ارتفاعا سريعا هذه السنة، ومن المتوقع ان تسجل رقما قياسيا.

ومن المتوقع أن يزداد حجم الأموال المرسلة الى البلدان النامية 10،8% هذه السنة، ليبلغ 528 مليار دولار.

وأوضح البنك الدولي أن "هذا الرقم القياسي الجديد يأتي بعد نمو متين بنسبة 7،8% سجل في 2017".

وبالاجمال، من المتوقع أن تبلغ التحويلات الى الخارج، أي التي تضم تلك المرسلة الى البلدان الغنية، 689 مليارا في 2018، بزيادة 10،3%.