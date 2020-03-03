الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.25%

أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 0.25% أي ما يعادل 96 نقطة، وأقفل عند مستوى 39199 نقطة.

وبلغ حجم التداول 175615840 سهماً نفذت في 346 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 153 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 174 شركة، واستقرت قيمة أسهم 19 شركة.