الروبل الروسي عند أعلى مستوى في نحو أسبوعين مقابل الدولار

سجلت العملة الروسية مقابل نظيرتها الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى في نحو أسبوعين منذ 5 يوليو الجاري، إذ تراجع سعر صرف الدولار دون مستوى 56 روبلا. وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 84 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 55.50 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 63 كوبيكا إلى 56.52 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.