اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلاً للمرة الأولى في نحو 10 أشهر
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اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلاً للمرة الأولى في نحو 10 أشهر

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العرب اليوم - اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلاً للمرة الأولى في نحو 10 أشهر

اليورو
موسكو - العرب اليوم

انخفض سعر صرف اليورو في بورصة موسكو، اليوم الاثنين، وجرى تداول العملة الأوروبية دون مستوى 77 روبلا للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2020 وبحلول الساعة 13:52 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف اليورو بواقع 3.10 روبل إلى 76.95 روبل وذكرت مصادرنا أنه تم تداول العملة الأوروبية دون مستوى 77 روبلا للمرة الأولى منذ شهر يونيو 2020 فيما تراجع سعر صرف العملة الأمريكية الدولار بواقع 2.3 روبل إلى 73.15 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلاً للمرة الأولى في نحو 10 أشهر اليورو يهبط دون مستوى 77 روبلاً للمرة الأولى في نحو 10 أشهر



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