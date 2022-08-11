الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع النفط
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الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع النفط

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العرب اليوم - الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع النفط

العملة الروسية
موسكو-العرب اليوم

ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الخميس، وذلك مع اقتراب سعر برميل النفط في الأسواق من مستوى 100 دولار.وبحلول الساعة 15:52 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 6 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.61 روبل.في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 21 كوبيكا إلى 62.54 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

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الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع النفط الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع النفط



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