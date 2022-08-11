الروبل الروسي يصعد أمام الدولار واليورو مع ارتفاع النفط

ارتفعت العملة الروسية أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الخميس، وذلك مع اقتراب سعر برميل النفط في الأسواق من مستوى 100 دولار.وبحلول الساعة 15:52 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 6 كوبيكات (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.61 روبل.في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 21 كوبيكا إلى 62.54 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.