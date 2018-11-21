تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسط مبيعات العرب والأجانب

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب ، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 794.224 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 233 مليون ورقة مالية بقيمة 980 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 28 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 64.53% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 28.91% والعرب على 6.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.08%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 63.5 مليون جنيه، 35.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 76.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 18.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 13731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2229 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.12% عند مستوى 13540 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.1% عند مستوى 688 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.