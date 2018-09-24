البورصة الأردنية تغلق على انخفاض
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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

البورصة الأردنية
عمان - واس

اغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.29% ، عند مستوى 1989.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول الاجمالي نحو 4.5 مليون دينار اردني، وسط تداول 3.3 مليون سهماً، نفذت من خلال 1,559 صفقة.

اقتصاد عاجل
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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



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البورصة الأردنية تغلق على انخفاض البورصة الأردنية تغلق على انخفاض



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عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل

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