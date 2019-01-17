موسكو تعلق على قرار الإمارات حظر استيراد الطيور من روسيا

وقالت ميلانو: "حتى الآن، لم تتلق روسيا رسالة رسمية من الإمارات العربية المتحدة حول الحظر المفروض". وكانت وكالة "بلومبرغ"، قد ذكرت، اليوم الخميس، أن الإمارات فرضت حظرا على استيراد الدواجن الحية من روسيا بسبب إنفلونزا الطيور.

وفي كانون الثاني/ يناير من هذا العام، قام إخصائيون من مختبر روستوف البيطري الإقليمي ومركز الأبحاث الفيدرالي للصحة الحيوانية بتحديد جينات فيروس إنفلونزا الطيور في ديك رومي نافق في مشروع "أورسدون" في منطقة روستوف، حيث جرى نفوق ما مجموعه 37 % من الماشية أو أكثر من 6000 طير. بالإضافة إلى ذلك، في بداية العام، سجلت واحدة من أكبر شركات منتجي الديك الرومي "يفرودون"، نفوق الطيور في أحد المواقع الأربعة في منطقة روستوف، ويجري التحقيق في أسباب نفوق تلك الطيور.

سبوتنيك