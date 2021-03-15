هبوط حاد جديد لـبيتكوين
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هبوط حاد جديد لـ"بيتكوين"

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العرب اليوم - هبوط حاد جديد لـ"بيتكوين"

عملة البيتكوين
واشنطن - العرب اليوم

 تراجعت العملة المشفرة الشهيرة بيتكوين بشكل حاد من جديد، خلال تداولات اليوم الإثنين، لتفقد نحو 5.2% من أعلى مستوى بلغته مطلع الأسبوع ففي التعاملات المبكرة بلندن، نزلت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم دون مستوى 55 ألف دولار لفترة وجيزة، وبحلول الساعة 1118 بتوقيت جرينتش، كان متراجعة 5.2% إلى 55 ألفا و973.30 دولار. وبلغت بيتكوين مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 61 ألفا و781.83 دولار في مطلع الأسبوع عقب توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمته للتحفيز المالي البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار وتوجيهه بتسريع التطعيمات جاء الارتفاع في قيمة عملة بيتكوين بعد التأييد البارز هذا العام من أمثال إيلون ماسك من تسلا، وجاك دورسي من تويتر، وعمالقة الاستثمار Goldman Sachs و BlackRock.

وتضاعفت عملة بيتكوين أكثر من الضعف في عام 2021، بعد أن تضاعفت 4مرات العام الماضي وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي العملات في شركة Mizuho للأوراق المالية: الاستثمار من المؤسسات الاستثمارية والشركات آخذ في الازدياد، وهذا ما أسميه تطور الرأسمالية المالية لعملة بيتكوين، حيث أصبحت أحد الأصول التي لم يعد بإمكان المستثمرين تجاهلها وساعد ارتفاع معدل الرغبة في المخاطرة في الأسواق المالية على ارتفاع أسعار بيتكوين في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن وقع الرئيس (جو بايدن) حزمة التحفيز المالي البالغة 1.9 تريليون دولار لتصبح قانونا وأمر بتسريع التطعيمات.

وانتقل هذا الزخم إلى الأسواق الأقل ضعفًا في عطلة نهاية الأسبوع، مع العوامل الفنية التي أدت إلى تضخيم الحركة إلى الأعلى، وذلك وفقا لتصريحات جاستن دي أنثان، مدير المبيعات في شركة الأصول الرقمية في هونج كونج وقال دي أنثان: سوق العملات المشفرة ثقيلة في المشتقات، وأدى تحرك صغير لأعلى إلى العديد من عمليات التصفية خلال يومي السبت والأحد، وبالتالي أصبحت حركة ليست صغيرة جدا فيما قال سيث ميلاميد، الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة العملات المشفرة Liquid ومقرها طوكيو: إن التشريع من النوع الذي تقترحه الهند لن يكون عائقا أمام المزيد من المكاسب لعملة بيتكوين أضاف: لأنها لا مركزية، فإن الحظر الحكومي أو القبول غير ذي صلة إلى حد ما، ويجد رأس المال طريقة للالتفاف على ذلك.

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هبوط حاد جديد لـبيتكوين هبوط حاد جديد لـبيتكوين



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