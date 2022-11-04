مجموعة السبع تدعو روسيا إلى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

حضّت دول مجموعة السبع، روسيا، على تمديد اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية المجموعة في غرب ألمانيا، وفق ما أفاد مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية، الجمعة.وقال المسؤول الأميركي إن "الجميع اتفقوا على الحاجة إلى تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن الحبوب".