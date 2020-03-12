طلبت إيران الخميس، مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا، في بلد سجل ثاني أعلى معدل للوفيات بسبب المرض بعد الصين.وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر، إن بلاده طلبت من صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي تضررت منه إيران بشدة.

وأعلنت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أن البلدان المتضررة من فيروس كورونا ستحصل على دعم عبر أداة التمويل السريع.وكتب ظريف "طلب بنكنا المركزي استخدام هذه الآلية على الفور"، حسبما ذكرت "رويترز". وتأتي تغريدة المسؤول الإيراني بعد أخرى مماثلة لمحافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي على موقع إنستغرام قال فيها إنه "طلب في خطاب موجه لمديرة صندوق النقد الدولي خمسة مليارات دولار من صندوق طوارئ أداة التمويل السريع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا".

وكانت السلطات الصحية في إيران أعلنت الخميس، تسجيل 75 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول وفيات بالفيروس في البلاد.وحسب الإحصائيات الأخيرة في إيران، فإن الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا بلغت 10075حالة.